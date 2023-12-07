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    Черышев: Не могу сказать, что в Андорре молились бы на Дзюбу

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    Бывший главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев считает, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе было бы сложно стать лучшим игроком чемпионата Андорры.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Был бы Дзюба безусловным номером один во всем чемпионате Андорры? Нет, конечно. Дзюба — великолепный футболист. Не могу сказать, что мы молились бы на него.

    Он тоже должен был бы приложить максимум усилий для того, чтобы не просто показывать хорошую игру, но и помогать команде выигрывать.

    Существует очень много команд, которые выбирают оборонительный стиль. Половина чемпионата играет с акцентом на атаку, пытается постоянно создавать множество ярких и опасных моментов.

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    • Но есть и неудобные команды, которые практически полностью отдают территорию, играют вторым номером на контратаках, из-за чего создают немало проблем.

    Поэтому могу сказать, что, каким бы великим ни был игрок, ему все равно пришлось бы приложить какие-то усилия, чтобы принести команде заветную победу», — приводит слова Черышева «Советский спорт».

    В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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