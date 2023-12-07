Черышев: Не могу сказать, что в Андорре молились бы на Дзюбу

Бывший главный тренер «Санта-Коломы»считает, что нападающему «Локомотива»было бы сложно стать лучшим игроком чемпионата Андорры.

«Был бы Дзюба безусловным номером один во всем чемпионате Андорры? Нет, конечно. Дзюба — великолепный футболист. Не могу сказать, что мы молились бы на него.

Он тоже должен был бы приложить максимум усилий для того, чтобы не просто показывать хорошую игру, но и помогать команде выигрывать.

Существует очень много команд, которые выбирают оборонительный стиль. Половина чемпионата играет с акцентом на атаку, пытается постоянно создавать множество ярких и опасных моментов.

Но есть и неудобные команды, которые практически полностью отдают территорию, играют вторым номером на контратаках, из-за чего создают немало проблем.

Поэтому могу сказать, что, каким бы великим ни был игрок, ему все равно пришлось бы приложить какие-то усилия, чтобы принести команде заветную победу», — приводит слова Черышева «Советский спорт».

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.