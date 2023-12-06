В 19:00 06.12.2023 Малага и Эльденсе начнут матч в испанском Кубке Дель Рей.

Малага — Эльденсе

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Эльденсе»).

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