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    Лацио — Дженоа смотреть онлайн

    05.12.2023 в 23:00 начнется матч в Кубке Италии по футболу Лацио — Дженоа

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Лацио Дженоа
    В 23:00 05.12.2023 Лацио и Дженоа начнут матч в Кубке Италии по футболу.

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    Лацио — Дженоа

    Последний матч между собой: Лацио — Дженоа 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лацио»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лацио — Дженоа.

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