Титов: Главная проблема «Спартака» сейчас заключается в том, что на поле нет лидера

Бывший капитанвысказался о поражении красно-белых в Грозном от(1:2).

«Состав? Отвечу так. Я, конечно, немного утрирую, но пусть тренерский штаб "Спартака", когда определяет стартовый состав, устроит товарищеский матч на тренировке между основой и теми футболистами, которых оставили в запасе. И посмотрит, какой будет счет. Да, в моих словах присутствует ирония, но...

Главная проблема "Спартака" сейчас заключается в том, что на поле нет лидера или даже группы лидеров, которые стабильно играют.

Промес? Как я понял, у него сработала опция автоматического продления контракта, чему болельщики "Спартака", конечно, рады. Надеюсь, скоро мы увидим прежнего Промеса», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 27 очков. «Ахмат» — 13-й (16 очков).