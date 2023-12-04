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    Титов: Главная проблема «Спартака» сейчас заключается в том, что на поле нет лидера

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о поражении красно-белых в Грозном от «Ахмата» (1:2).

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Состав? Отвечу так. Я, конечно, немного утрирую, но пусть тренерский штаб "Спартака", когда определяет стартовый состав, устроит товарищеский матч на тренировке между основой и теми футболистами, которых оставили в запасе. И посмотрит, какой будет счет. Да, в моих словах присутствует ирония, но...

    Главная проблема "Спартака" сейчас заключается в том, что на поле нет лидера или даже группы лидеров, которые стабильно играют.

    Промес? Как я понял, у него сработала опция автоматического продления контракта, чему болельщики "Спартака", конечно, рады. Надеюсь, скоро мы увидим прежнего Промеса», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

    После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 27 очков. «Ахмат» — 13-й (16 очков).

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