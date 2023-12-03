«Сассуоло» — «Рома»: счет матча 1:2 (1:0), обзор голов

В матче 14-го тура итальянской Серии Ана своем поле уступилсо счетом 1:2.

На 25-й минуте бразильский полузащитник Матеус Энрике вывел хозяев вперед с передачи Доменико Берарди.

На 62-й румынский полузащитник «Сассуоло» Даниэль Болока получил прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, «Рома» воспряла духом и смогла забить два мяча.

Сначала на 76-й минуте отличился Паоло Дибала с пенальти, а через шесть минут датский защитник Расмус Кристенсен забил свой первый гол в Серии А.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Рома 1:2 Голы: 1:0 Матеус Энрике (25'), 1:1 Пауло Дибала (пенальти) (76'), 1:2 Расмус Кристенсен (82') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Руан, Мартин Эрлич, Матиас Винья (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 90'), Матеус Энрике, Кристиан Торстведт (Недим Байрами, 81'), Доменико Берарди (Самуэль Кастильехо, 89'), Арман Лорьенте (Урош Рачич, 65'), Андреа Пинамонти (Грегоре Дефрель, 81'), Daniel Boloca Рома: Руй Патрисиу, Леонардо Спинаццола (Стефан Эль-Шаарави, 67'), Рик Карсдорп (Сердар Азмун, 46'), Эван Н'Дика, Диего Льоренте, Джанлука Манчини (Лоренцо Пеллегрини, 67'), Бриан Кристанте, Леандро Паредес, Эдоардо Бове (Расмус Кристенсен, 46'), Ромелу Лукаку, Пауло Дибала (Зеки Челик, 87') Предупреждения: Кристиан Торстведт (55'), Доменико Берарди (69'), Расмус Кристенсен (78'), Матеус Энрике (83') Удаление: Daniel Boloca (63')

«Сассуоло» теперь на 15-м месте с 15 очками.

Календарь и таблица Серии А

«Рома» поднялась на пятую позицию с 24 очками.