Буффон поделился мнением об итогах жеребьевки Евро-2024

Легендарный вратарь сборной Италиипрокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2024, назвав группу, в которой оказались итальянцы, непростой.

«Поскольку мы находились в четвертой корзине, стоило ожидать, что жребий будет непростым. Эта группа немного похожа на ту, что была у нас на Евро-2012 — тогда мы вышли со второго места и добрались до финала. При нынешнем формате в плей-офф также выходят четыре лучшие команды с третьих мест, что повышает шансы.

Конечно, мы обеспокоены таким жребием, но и другие команды не будут прыгать от радости из-за того, что им досталась Италия.

В турнире есть три-четыре сборные, которые превосходят Италию по силе состава, но я не знаю, кто может быть сильнее нас, когда мы сплочены и работаем как единое целое», — сказал Буффон RAI Sport.

Напомним, что сборная Италии попала в группу В, где сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.