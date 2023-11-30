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    «АЗ Алкмар» одолел «Зриньски Мостар» в Лиге конференций

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    В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций «АЗ Алкмар» взял минимальный верх над «Зриньски Мостар» со счетом 1:0.

    «АЗ Алкмар»
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    «АЗ Алкмар»

    Судьбу противостояния решил точный удар Ванелиса Павлидиса с пенальти.

    Футбол. Лига конференций. Группа E
    АЗ Алкмар — Зриньски 1:0
    Гол: 1:0 Вангелис Павлидис (пенальти) (59') АЗ Алкмар: Мэтью Райан, Юкинари Сугавара (Денсо Касиус, 81'), Бруно Мартинс Инди, Давид Мёллер Вольфе, Рихедли Базур (Алешандре Пенетра, 43'), Йорди Класи, Джордже Михайлович (Дани де Вит, 82'), Тьягу Данташ (Кензо Гаудмейн, 90'), Рубен ван Боммел (Jayden Addai, 81'), Эрнест Поку, Вангелис Павлидис Зриньски: Марко Марич, Стипе Радич, Матей Сенич (Томислав Киш, 66'), Йосип Чорлука, Марио Чуже (Петар Мишич, 83'), Алдин Хрванович (Франко Саблич, 60'), Антонио Иванчич, Дамир Зломислич, Филип Брадарич (Андрия Балич, 83'), Неманья Бильбия, Матья Малекинушич Предупреждения: Матья Малекинушич (61'), Алешандре Пенетра (68')

    Таким образом, «АЗ Алкмар» набрал шесть очков и сохранил шансы на продолжение борьбы в ЛК, у «Зриньски Мостар» три очка, последняя строчка и отсутствие шансов на евровесну.

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