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    Саутгемптон — Бристоль Сити смотреть онлайн

    29.11.2023 в 22:45 начнется матч в английском Чемпионшипе Саутгемптон — Бристоль Сити

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Саутгемптон Бристоль Сити
    В 22:45 29.11.2023 Саутгемптон и Бристоль Сити начнут матч в английском Чемпионшипе.

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    Саутгемптон — Бристоль Сити

    Последний матч между собой: Саутгемптон — Бристоль Сити 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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