В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 11 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 2 место. «Самородки» в этом сезоне одержали 55 побед и потерпела 24 проигрыша. К слову, «наггетсы» обеспечили себе путёвку в плей-офф турнира.

Последние матчи: В минувшем туре «Денвер» выиграл у «Юты» (111:95). В составе победителей результативностью отметился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, а у Арона Гордона врачи диагностировали травму ноги, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В строй команды вернулись Зеке Ннаджи и Джамал Мюррэй. Что касается самой игры, то в последних пяти встречах «Денвер» выиграл четыре. «Самородки» выиграли не только у «Юты» (111:95), но и у «Атланты» (142:110), «Сан-Антонио» (110:105) и «Кливленда» (130:101).

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» обеспечила себе прямую путёвку в 1/8 финала турнира. За 3 тура до окончания регулярного чемпионата «лесные волки» лидируют на Западе при 55 победах и 24 поражениях.

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Последние матчи: Защитник «Миннесоты» Энтон Эдвардс принес своей команде победу над «Вашингтоном» (130:121). В этой встрече баскетболист набрал 51 очко.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыл из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, у которого врачи диагностировали травму колена.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы. Успеха «Тимбервулвз» добился в поединках против «Торонто» (133:85), «Хьюстона» (113:106) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:117).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» и «Миннесота» сыграли три раза раза

«Миннесота» дважды переиграла «Денвер» (111:98, 110:89)

«Денвер» лишь один раз оказался сильнее «Миннесоты» (115:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Миннесоты» — 2.87.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, чтобы не рисковать можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Денвера» и «Миннесоты» забрасывают друг другу в среднем 210 очков.

Ставка: ТМ 212.5 с коэффициентом 1.93.