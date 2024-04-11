ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе
    Все новости спорта

    Отберете ли «Денвер» лидерство у «Миннесоты»?

    «Денвер» — «Миннесота». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 11 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Денвер»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 2 место. «Самородки» в этом сезоне одержали 55 побед и потерпела 24 проигрыша. К слову, «наггетсы» обеспечили себе путёвку в плей-офф турнира.

    Последние матчи: В минувшем туре «Денвер» выиграл у «Юты» (111:95). В составе победителей результативностью отметился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, а у Арона Гордона врачи диагностировали травму ноги, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулись Зеке Ннаджи и Джамал Мюррэй. Что касается самой игры, то в последних пяти встречах «Денвер» выиграл четыре. «Самородки» выиграли не только у «Юты» (111:95), но и у «Атланты» (142:110), «Сан-Антонио» (110:105) и «Кливленда» (130:101).

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Миннесота» обеспечила себе прямую путёвку в 1/8 финала турнира. За 3 тура до окончания регулярного чемпионата «лесные волки» лидируют на Западе при 55 победах и 24 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Защитник «Миннесоты» Энтон Эдвардс принес своей команде победу над «Вашингтоном» (130:121). В этой встрече баскетболист набрал 51 очко.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыл из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, у которого врачи диагностировали травму колена.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы. Успеха «Тимбервулвз» добился в поединках против «Торонто» (133:85), «Хьюстона» (113:106) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:117).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Денвер» и «Миннесота» сыграли три раза раза

    • «Миннесота» дважды переиграла «Денвер» (111:98, 110:89)

    • «Денвер» лишь один раз оказался сильнее «Миннесоты» (115:112)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Миннесоты» — 2.87.

    ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, чтобы не рисковать можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Денвера» и «Миннесоты» забрасывают друг другу в среднем 210 очков.

    Ставка: ТМ 212.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Руне — Нагал
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бирмингем — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Суонси — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Миннесота» с коэффициентом 3.00. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Отберете ли «Денвер» лидерство у «Миннесоты»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры