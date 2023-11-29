«Оренбург» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Лукас Вера Фото: globallookpress.com
Команды рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Кеняйкин, Сидоров, Хотулёв, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Оганесян, Ковалёв, Куэро.
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
С прогнозом на матч «Оренбурга» и «Спартака» можно ознакомиться по ссылке.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.