«Оренбург» на своем стадионе сыграет с московским «Спартаком» в рамках Кубка России Путь РПЛ. Матч состоится 29 ноября, 16:00 (мск). «Оренбург» — «Спартак» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оренбург»

Команда Давиде Деограсии заняла вторую строчку в группе А, набрав одинаковое количество очков (11) вместе с ЦСКА, но по дополнительным показателям «Оренбург» оказался ниже.

В чемпионате России клуб располагается на 13-м месте с 14 очками. В последнем туре «Оренбург» принимал прямого конкурента «Ахмат» и сыграл с ним вничью — 1:1.

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Игра получилась очень напряженной, борьба шла до последних минут на три результата, но в итоге команды поделили очки. В начале второго тайма гол за «Оренбург» забил Владимир Обухов, для которого он стал всего лишь вторым в сезоне.

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«Ахмат» довольно быстро сравнял счет, а в концовке забил еще один мяч, но он был отменен. В целом, первая половина сезона получилась для команды очень сложной, она никак не может оправится от ухода Марцела Лички, но при Деограсии хотя бы наметились признаки улучшения.

«Спартак» Москва

«Красно-белые» очень неровно провели групповой турнир, чередуя яркие матчи с откровенно провальными, но все равно завершили его на первой строчке с 12 очками, опередив «Краснодар» и «Динамо».

В чемпионате России «Спартак» в последних матчах выглядит довольно цельно и стабильно, он набрал в трех играх 7 очков. В последнем туре была обыграна калининградская «Балтика» со счетом 2:0.

Голы в этой игре забивали Даниил Хлусевич и Квинси Промес, а две голевые передачи отдал Александр Соболев, амнистированный Гильермо Абаскалем, и впервые за долгое время появившийся в стартовом составе.

В Кубке России часто испанский тренер выставлял смешанный состав, давая возможность проявить себя резервистам. Вряд ли в этот раз он поступит по-иному в условиях плохой погоды и специфического искусственного поля.

Ставки и прогнозы

В этом матче букмекеры дают на победу «Оренбурга» — 3,20. На «Спартак» — 2,15. Ничья — 4,0.

Не стоит забывать, что эта первая игра в двухраундовом противостоянии. Ответный матч пройдет лишь в марте, поэтому «Спартаку» нет особого смысла сейчас выкладываться по полной и выставлять основу.

Исходя из этого и того, что хозяева гораздо лучше привычны к своему полю, стоит попробовать прогноз — «Оренбург» не проиграет за 1,77.

В качестве более рисковой ставки можно попробовать взять ничью за 4,0.