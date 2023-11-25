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    Дубль Ундава помог «Штутгарту» победить «Айнтрахт» во Франкфурте

    «Айнтрахт» — «Штутгарт»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Штутгарт» одержал гостевую победу над «Айнтрахтом» (2:1) в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол гости забили уже на 1-й минуте встречи. Форвард «Штутгарта» Дениз Ундав принял передачу от партнера и отправил мяч в нижний угол ворот.

    На 26-й минуте защитник гостей Вальдемар Антон оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 1:1.

    На 45+1-й минуте все тот же Ундав вновь вывел «Штутгарт» вперед. Арбитр сначала отменил взятие ворот, но после просмотра указал на центр поля — это гол!

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Штутгарт 1:2
    Голы: 0:1 Дениз Ундав (2'), 1:1 Вальдемар Антон (автогол) (26'), 1:2 Дениз Ундав (45 + 1') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Аурелио Бута (Пакстен Ааронсон, 80'), Тута, Филипп Макс (Нильс Нкунку, 55'), Эрик Эбимбе, Эйе Скири, Хуго Ларссон, Ансгар Кнауфф (Марио Гётце, 70'), Фарес Шаиби, Омар Мармуш (Джессик Нганкам, 80'), Вильям Пачо Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштедт, Хироки Ито, Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон, Крис Фюрих (Serhou Guirassy, 59'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Джейми Левелинг (Йоша Вагноман, 60'), Дениз Ундав (Силас Катомпа Мвумпа, 80'), Энцо Мийо (У Ен Чон, 90') Предупреждение: Максимилиан Миттельштедт (90 + 5')

    После этого матча «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 27-ю очками в активе. «Айнтрахт» — на 7-й позиции (18 баллов).

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