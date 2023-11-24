В 20:00 24.11.2023 Шахтёр Д и Полесье начнут матч в украинской Премьер-лиге.

Шахтёр Д — Полесье

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Полесье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Шахтёр Д»).

Трансляция

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