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    Шахтёр Д — Полесье смотреть онлайн

    24.11.2023 в 20:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Шахтёр Д — Полесье

    Футбол Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    В 20:00 24.11.2023 Шахтёр Д и Полесье начнут матч в украинской Премьер-лиге.

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    Шахтёр Д — Полесье

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

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