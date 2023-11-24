Невилл: «Эвертон» стал козлом отпущения

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»раскритиковал АПЛ после решения о снятии сдесяти очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

«Доверие "Эвертона", их вера в Премьер-лигу полностью утеряны. Жадность и эгоизм вышли из-под контроля — это беззаконие.

Премьер-лига — это несуществующая организация, потому что в ней есть 20 клубов, голосующих в личных интересах. Это происходит уже много лет.

"Эвертон" сейчас — козел отпущения, хотя на самом деле более жесткой Премьер-лиги по-прежнему не существует, потому что "Большая шестерка" — хулиганы. Действительно ли лига сделала бы это с "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити"?», — приводит слова Невилла BBC.