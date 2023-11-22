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    Де Бьязи покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

    Футбол Сборная Азербайджана
    Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи покинул свой пост. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Сархан Гаджиев.

    Джанни де Бьязи
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    Джанни де Бьязи

    «Де Бьязи выступил с коротким докладом, а потом попросил, чтобы с ним не продлевали контракт. Обсудили его работу в сборной Азербайджана, после чего было решено не продлевать с ним соглашение.

    Наша следующая игра состоится в марте, когда будет окно ФИФА. Планируем провести товарищескую игру.

    К тому времени уже должны определиться с новым тренером. Дедлайна пока нет, но в течение одного или двух месяцев должны решить вопрос. Новый тренер должен иметь время на подготовку к мартовским сборам», — сказал Гаджиев.

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