Де Бьязи покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджанапокинул свой пост. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Сархан Гаджиев.

«Де Бьязи выступил с коротким докладом, а потом попросил, чтобы с ним не продлевали контракт. Обсудили его работу в сборной Азербайджана, после чего было решено не продлевать с ним соглашение.

Наша следующая игра состоится в марте, когда будет окно ФИФА. Планируем провести товарищескую игру.

К тому времени уже должны определиться с новым тренером. Дедлайна пока нет, но в течение одного или двух месяцев должны решить вопрос. Новый тренер должен иметь время на подготовку к мартовским сборам», — сказал Гаджиев.

Сборная Азербайджана под руководством де Бьязи не смогла выйти в финальную часть Евро-2024. Итальянец возглавлял команду с 2020 года.