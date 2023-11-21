Попов — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: Не надо говорить, что ты тут навсегда

Экс-форвард ЦСКА, а ныне помощник тренера «Алании»отреагировал на переходв «Спартак».

«Шокировал ли переход в "Спартак"? Я смотрю на это с профессиональной точки зрения. Я же не фанат. На мой взгляд, в таком переходе нет ничего сверхординарного. Другое дело, что сам футболист должен понимать: если ты приходишь в такой топ-клуб, то могут быть и последствия. Не надо говорить, что ты тут навсегда.

Всё дело в словах? Да. Если бы он так явно не говорил некоторые вещи, то ничего бы не было. Валерий Газзаев всегда говорил: что если ты пришёл в такой клуб, то себе уже не принадлежишь. Есть огромное количество болельщиков, есть журналисты, поэтому необходимо себя контролировать, не давать поблажки и даже в чём-то себя ущемлять. Поэтому футболисты должны понимать, где они находится. Это топ-клуб. Тут все смотрят, в каких ты пришёл кроссовках, в каких носках и так далее», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».