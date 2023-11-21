В 19:00 21.11.2023 Болгария U21 и Эстония U21 начнут матч в группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Болгария U21 — Эстония U21

Последний матч между собой: Эстония U21 — Болгария U21 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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