В 22:45 21.11.2023 Англия U21 и Северная Ирландия U21 начнут матч в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Англия U21 — Северная Ирландия U21

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия U21» — «Северная Ирландия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.66 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Англия U21»).

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