Англия U21
Эта команда не столь продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Англичане на 3 очка отстают от украинских сверстников.
У англичан все в порядке с реализацией. В 4 матчах сборная Англии U21 наколотила 17 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Англия U21 — Северная Ирландия U21
Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. Англия U21 легко расправилась с сербскими сверстниками (3:0).
Звездный состав англичан жаждет лидерства в группе. Один только хавбек Харви Эллиотт чего стоит?! Сейчас в его активе три забитых мяча.
Наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. Англичане явно начнут встречу максимально агрессивно.
Северная Ирландия U21
Эта команда на данный момент пребывает на 5 месте в группе. Причем молодые североирландцы набрали всего 3 очка в 4 матчах.
Главным бичом команды является реализация. Игроки североирландской молодежки забили всего 2 мяча.
Последний свой поединок команда провела неудачно. Северная Ирландия U21 в родных стенах уступила сербским сверстникам (1:2).
А вот до того команда добыла свою пока единственную победу в отборе. На выезде минимально были обыграны азербайджанцы.
Наверняка Северная Ирландия U21 будет рада и ничьей. Вот только никаких предпосылок для добычи очков в этой встрече у гостей нет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 1.10.
На викторию Северной Ирландии U21 дают — 25.00, ничья оценена — в 9.20.
Англичане имеют качественный подбор игроков во всех линиях, и уж точно
Наш прогноз — Фора Англии U21 в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.03.