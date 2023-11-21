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    Англия U21 — Северная Ирландия U21. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Англия U21 — Северная Ирландия U21
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    Харви Эллиотт
    Англия U21 сыграет на своем поле с Северной Ирландией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 22:45 мск. Англия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 21 Ноября 2023 года
    Англия U21
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  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Англия U21

    Эта команда не столь продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Англичане на 3 очка отстают от украинских сверстников.

    У англичан все в порядке с реализацией. В 4 матчах сборная Англии U21 наколотила 17 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Англия U21 — Северная Ирландия U21

    1X2Новым игрокам
  • 1.0610.5021.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. Англия U21 легко расправилась с сербскими сверстниками (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Звездный состав англичан жаждет лидерства в группе. Один только хавбек Харви Эллиотт чего стоит?! Сейчас в его активе три забитых мяча.

    Наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. Англичане явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Северная Ирландия U21

    Эта команда на данный момент пребывает на 5 месте в группе. Причем молодые североирландцы набрали всего 3 очка в 4 матчах.

    Главным бичом команды является реализация. Игроки североирландской молодежки забили всего 2 мяча.

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  • Вчера

    • Последний свой поединок команда провела неудачно. Северная Ирландия U21 в родных стенах уступила сербским сверстникам (1:2).

    А вот до того команда добыла свою пока единственную победу в отборе. На выезде минимально были обыграны азербайджанцы.

    Наверняка Северная Ирландия U21 будет рада и ничьей. Вот только никаких предпосылок для добычи очков в этой встрече у гостей нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 1.10.

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    На викторию Северной Ирландии U21 дают — 25.00, ничья оценена — в 9.20.

    Англичане имеют качественный подбор игроков во всех линиях, и уж точно будут активно атаковать с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Фора Англии U21 в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.03.

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    Англия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Молодые англичане быстро сметут североирландцев
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