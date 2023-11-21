Англия U21 сыграет на своем поле с Северной Ирландией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 22:45 мск. Англия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия U21

Эта команда не столь продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Англичане на 3 очка отстают от украинских сверстников.

У англичан все в порядке с реализацией. В 4 матчах сборная Англии U21 наколотила 17 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Англия U21 — Северная Ирландия U21 1X2Новым игрокам 1.0610.5021.00Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. Англия U21 легко расправилась с сербскими сверстниками (3:0).

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Звездный состав англичан жаждет лидерства в группе. Один только хавбек Харви Эллиотт чего стоит?! Сейчас в его активе три забитых мяча.

Наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. Англичане явно начнут встречу максимально агрессивно.

Северная Ирландия U21

Эта команда на данный момент пребывает на 5 месте в группе. Причем молодые североирландцы набрали всего 3 очка в 4 матчах.

Главным бичом команды является реализация. Игроки североирландской молодежки забили всего 2 мяча.

Последний свой поединок команда провела неудачно. Северная Ирландия U21 в родных стенах уступила сербским сверстникам (1:2).

А вот до того команда добыла свою пока единственную победу в отборе. На выезде минимально были обыграны азербайджанцы.

Наверняка Северная Ирландия U21 будет рада и ничьей. Вот только никаких предпосылок для добычи очков в этой встрече у гостей нет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии U21 предлагают — 1.10.

На викторию Северной Ирландии U21 дают — 25.00, ничья оценена — в 9.20.

Англичане имеют качественный подбор игроков во всех линиях, и уж точно будут активно атаковать с первых минут поединка .

Наш прогноз — Фора Англии U21 в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.03.