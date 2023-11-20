Ребров: У сборной Украины хорошие шансы в матче с Италией

Главный тренер сборной Украиныподелился ожиданиями от матча св отборочном турнире Евро-2024.

Украинцы выйдут в финальную часть чемпионата Европы в случае победы над итальянцами.

«Я не так давно работаю со сборной Украины. Я вижу атмосферу в команде. Мне нравится атмосфера, вне зависимости от того, как играют ребята за свои клубы. Это совсем другие задачи, совсем другая ответственность перед нашей страной, перед нашими людьми.

Украинцы хорошо выступили в европейских клубах? Я не могу говорить, как после этого атмосфера изменилась. Я уверен, что эти голы, эти хорошие игры, например, "Шахтера", когда они обыграли "Барселону", добавят уверенности игрокам перед матчем с Италией.

Думаю, у нас очень хорошие шансы. Эта игра будет отличаться от той, что была на "Сан-Сиро", потому что весь стадион будет поддерживать нас. Я помню, как мы играли в Бремене, — у нас там была большая поддержка украинцев. Думаю, здесь будет такая же атмосфера.

Поддержка стадиона станет большой мотивацией для игроков. Я считаю, что у нас хорошие шансы. Я всегда говорю игрокам: "Не нужно бояться проиграть, нужно бояться не сделать всё возможное для победы". Мы должны показать всё, на что способны», — приводит слова Реброва пресс-служба украинской ассоциации футбола.

Матч Украина — Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене, начало — в 22:45 мск.