Стойкович: Игроки Сербии — герои, золотое поколение, которое вписало свои имена в историю нашего футбола

Главный тренер сборной Сербиивысказался о выходе национальной команды на Евро-2024.

«Поздравляю всех с первым выходом на чемпионат Европы. Вам пришлось ждать 24 года, но это того стоило. Эти игроки — герои, золотое поколение, которое вписало свои имена в историю нашего футбола, потому что Сербия впервые станет участником чемпионата Европы. Мы верили, что сможем, и нам это удалось. Это подарок нации и нашей стране.

После Катара мы ждали нового шанса. После жеребьевки я сказал, что мы хотим и можем поехать на Евро. Сербия должна гордиться этими игроками, они сделали результат, который запомнится. Поэтому они герои, потому что они написали историю. Такое нельзя купить, это заслуживает уважения», — приводит слова Стойковича сайт Федерации футбола Сербии.