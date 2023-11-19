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    Стойкович: Игроки Сербии — герои, золотое поколение, которое вписало свои имена в историю нашего футбола

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Сербии
    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о выходе национальной команды на Евро-2024.

    Драган Стойкович
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    Драган Стойкович

    «Поздравляю всех с первым выходом на чемпионат Европы. Вам пришлось ждать 24 года, но это того стоило. Эти игроки — герои, золотое поколение, которое вписало свои имена в историю нашего футбола, потому что Сербия впервые станет участником чемпионата Европы. Мы верили, что сможем, и нам это удалось. Это подарок нации и нашей стране.

    После Катара мы ждали нового шанса. После жеребьевки я сказал, что мы хотим и можем поехать на Евро. Сербия должна гордиться этими игроками, они сделали результат, который запомнится. Поэтому они герои, потому что они написали историю. Такое нельзя купить, это заслуживает уважения», — приводит слова Стойковича сайт Федерации футбола Сербии.

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