ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Волкановски5 причин, почему Волкановски проиграет Топурии
  • 17:12
    • «Металлург» всухую одолел «Барыс»
  • 10:36
    • Мбаппе хочет сыграть за сборную Франции на домашней Олимпиаде
  • 10:12
    • Винисиус пропустит матч с Аргентиной
  • 09:48
    • «Лейкерс» выиграли у «Портленда», «Денвер» уступил «Нью-Орлеану», несмотря на трипл-дабл Йокича
    Все новости спорта

    «Волгарь» с минимальным счетом обыграл «Акрон» в Тольятти

    «Акрон» — «Волгарь»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Акрон Волгарь
    «Волгарь» одержал гостевую победу над «Акроном» (1:0) в матче 19-го тура российской Первой лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Артур Гилязетдинов на 7-й минуте встречи.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Волгарь 0:1
    Гол: 0:1 Gilyazetdinov A. (7') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Антон Килин, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Galkin V. Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Данила Смирнов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Shaikhtdinov D. Предупреждения: Константин Савичев (23'), Сергей Макаров (24'), Shaikhtdinov D. (35'), Данила Смирнов (43'), Дмитрий Лесников (45'), Дмитрий Лесников (55'), Сергей Макаров (67'), Иван Чудин (81'), Danilin K. (90')

    После этого поединка «Волгарь» занимает 15-е место в таблице Первой лиги с 18-ю очками в активе. «Акрон» — на 3-й позиции (34 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Хорватии не возникнет проблем в матче с аутсайдером группы
  • Латвия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Синнер уничтожит Медведева в полуфинале Итогового турнира?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обойдет ли Армения Уэльс?
  • Армения — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Локомотив (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры