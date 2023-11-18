«Акрон» — «Волгарь»: счет матча 0:1, обзор гола

Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Артур Гилязетдинов на 7-й минуте встречи.
Футбол. Россия. ФНЛ
Акрон — Волгарь 0:1
Гол: 0:1 Gilyazetdinov A. (7') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Антон Килин, Сергей Макаров, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Galkin V. Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Данила Смирнов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Shaikhtdinov D. Предупреждения: Константин Савичев (23'), Сергей Макаров (24'), Shaikhtdinov D. (35'), Данила Смирнов (43'), Дмитрий Лесников (45'), Дмитрий Лесников (55'), Сергей Макаров (67'), Иван Чудин (81'), Danilin K. (90')
После этого поединка «Волгарь» занимает 15-е место в таблице Первой лиги с 18-ю очками в активе. «Акрон» — на 3-й позиции (34 балла).