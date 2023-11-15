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    Бонгонда принес победу ДР Конго, Экваториальная Гвинея была сильнее Намибии

    Футбол ЧМ-2026
    Завершились три встречи квалификационного раунда в Африке к чемпионату мира 2026 года.

    Вингер ДР Конго Тео Бонгонда
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    Вингер ДР Конго Тео Бонгонда

    В первом матче ДР Конго сломил сопротивление во втором тайме Мавритании — 2:0.

    Голы забивали полузащитники «Спартака» Тео Бонгонда и «Брентфорда» Йоан Висса.

    Во второй встрече Экваториальная Гвинея с минимальным преимуществом победила Намибию — 1:0. Гол на счету ветерана Эмилио Нсуэ.

    Еще в одной игре Руанда и Зимбабве не выявили победителя — 0:0.

    В группе С Руанда и Зимбабве имеют по одному очку после одной игры.

    Экваториальная Гвинея возглавила группу Н с 3 очками, а ДР Конго группу В.

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