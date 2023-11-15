Бонгонда принес победу ДР Конго, Экваториальная Гвинея была сильнее Намибии

Вингер ДР Конго Тео Бонгонда Фото: globallookpress.com
В первом матче ДР Конго сломил сопротивление во втором тайме Мавритании — 2:0.
Голы забивали полузащитники «Спартака» Тео Бонгонда и «Брентфорда» Йоан Висса.
Во второй встрече Экваториальная Гвинея с минимальным преимуществом победила Намибию — 1:0. Гол на счету ветерана Эмилио Нсуэ.
Еще в одной игре Руанда и Зимбабве не выявили победителя — 0:0.
В группе С Руанда и Зимбабве имеют по одному очку после одной игры.
Экваториальная Гвинея возглавила группу Н с 3 очками, а ДР Конго группу В.