Бонгонда принес победу ДР Конго, Экваториальная Гвинея была сильнее Намибии

Завершились три встречи квалификационного раунда в Африке к чемпионату мира 2026 года.

В первом матче ДР Конго сломил сопротивление во втором тайме Мавритании — 2:0.

Голы забивали полузащитники «Спартака» Тео Бонгонда и «Брентфорда» Йоан Висса.

Во второй встрече Экваториальная Гвинея с минимальным преимуществом победила Намибию — 1:0. Гол на счету ветерана Эмилио Нсуэ.

Еще в одной игре Руанда и Зимбабве не выявили победителя — 0:0.

В группе С Руанда и Зимбабве имеют по одному очку после одной игры.

Экваториальная Гвинея возглавила группу Н с 3 очками, а ДР Конго группу В.