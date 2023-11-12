В 19:05 12.11.2023 Ренн и Лион начнут матч в Лиге 1.

Ренн — Лион

Последний матч между собой: Лион — Ренн 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ренн»).

Трансляция

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