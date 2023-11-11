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    Галактионов: В начале второго тайма мы отдали инициативу, и соперник постепенно начал входить в игру

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Очень хороший первый тайм. Хороший и по структуре, и, что главное, по своей мысли. Первоочередная задача — заставить соперника бегать без мяча. Нам это удавалось. За счет этого было создано очень много голевых эпизодов. Мы были агрессивны, мы были целостны.

    В раздевалке проговаривали, что ни в коем случае нельзя останавливаться и довольствоваться тем, что есть. К сожалению, в начале второго тайма мы отдали инициативу, и соперник постепенно начал входить в игру. Это надо в корне убрать, чтобы продолжалась целостная игра, которая была от нас в первом тайме, а тайм был очень хорошим», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

    После 15-ти туров «Краснодар» лидирует с 32 очками. За ним идет «Зенит», у которого на два очка меньше.

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