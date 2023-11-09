«Фиорентина» одолела «Чукарички», «Ференцварош» и «Генк» разошлись миром

Завершились два матча четвертого группового этапа Лиги конференций в группе F.

В одном из них «Фиорентина» на выезде переиграла «Чукарички» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Мбала Нзола с пенальти.

Футбол. Лига конференций. Группа F Чукарички — Фиорентина 0:1 Гол: 0:1 M'bala Nzola (пенальти) (8') Чукарички: Ненад Филипович, Огнен Враньеш (Вукашин Йованович, 67'), Боица Никчевич, Боян Ковачевич, Неманья Тошич, Никола Станкович, Самбу Сиссоко, Стефан Ковач (Лютер Сингх, 86'), Джордже Иванович (Михайло Цветкович, 67'), Сандей Дамилар Адетунджи, Ибрахима Маме Н'Диайе (Игор Миладинович, 80') Фиорентина: Оливер Кристенсен, Кристиано Бираги (Фабьяно Паризи, 55'), Лука Раньери, Никола Миленкович, Никколо Пьероцци, Альфред Дункан (Роландо Мандрагора, 55'), Максим Лопес, Джакомо Бонавентура, Риккардо Соттиль, Жонатан Иконе (Йосип Брекало, 55'), M'bala Nzola (Кристиан Куаме, 72') Предупреждения: Ибрахима Маме Н'Диайе (6'), Сандей Дамилар Адетунджи (40'), Кристиано Бираги (44'), Боица Никчевич (48'), Фабьяно Паризи (83'), Лютер Сингх (90 + 6')

В параллельной игре «Ференцварош» и «Генк» сыграли вничью 1:1. На гол Александра Пешича гости ответили точным ударом Даниэля Муньоса.

Футбол. Лига конференций. Группа F Ференцварош — Генк 1:1 Голы: 1:0 Александар Пешич (48'), 1:1 Даниэль Муньос (62') Ференцварош: Денеш Дибуш, Чебраил Макрецкис, Сами Ммаэ (Исмаэль Аанеба, 63'), Ибрахим Сиссе, Эльдар Чивич, Маркос Маркиньос, Давид Шигер (Анлерсон Эсити, 79'), Мохаммад Абу Фани, Кристоффер Закариассен (Мохамед Бен Ромдане, 51'), Адама Траоре (Эндре Ботка, 79'), Александар Пешич (Кристиан Листеш, 79') Генк: Мартен Вандевордт, Херардо Артеага, Карлос Куэста, Муджаид Садик, Даниэль Муньос, Кристофер Бонсу Баа, Джозеф Пэйнтсил (Алиу Фадера, 73'), Брайан Хейнен (Матиас Галарса, 33'), Патрик Грошовски, Анди Зачири (Йира Сор, 88'), Билал Эль-Ханнус Предупреждения: Муджаид Садик (43'), Билал Эль-Ханнус (56'), Даниэль Муньос (58'), Джозеф Пэйнтсил (72'), Мохаммад Абу Фани (81')

Таким образом, ситуация в турнирной таблице следующая: «Фиоренита» (8 очков) — первая, «Ференцварош» (6) — второй, «Генк» (6) — третий, «Чукарички» (0) — последние.