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    Дубль Кейна позволил «Баварии» победить «Галатасарай»

    «Бавария» — «Галатасарай»: счет матча 2:1, обзор гола

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    «Бавария» обыграла «Галатасарай» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол в этом матче «Бавария» забила на 80-й минуте встречи. Полузащитник команды Йозуа Киммих со штрафного удара навесил в сторону ворот, а Гарри Кейн выпрыгнул выше всех и переправил мяч в сетку ударом головой. После гола арбитр побежал смотреть ВАР, но нарушений не нашел — 1:0.

    Спустя всего 6 минут «Бавария» удвоил свое преимущество. Матис Тель отправил мяч в штрафную соперника, а все тот же Кейн подобрал его, выдержал паузу и четко пробил в правый угол ворот.

    Уже на 90+3-й минуте «Галатасарай» все-таки отыграл один мяч. Нападающий команды Седрик Бакамбу выиграл борьбу за мяч в штрафной соперника и отправил его точно в левый угол ворот, сократив отставание до минимума.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Бавария — Галатасарай 2:1
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (80'), 2:0 Гарри Кейн (86'), 2:1 Седрик Бакамбу (90 + 3') Бавария: Мануэль Нойер, Нуссайр Мазрауи, Деотшанкюль Юпамекано (Конрад Лаймер, 72'), Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 40'), Лерой Зане (Mathys Henri Tel, 72'), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 88'), Гарри Кейн Галатасарай: Фернандо Муслера, Кан Айхан (Сержиу Оливейра, 69'), Анхелиньо (Виктор Нельссон, 78'), Абдулкерим Бардакчи, Давинсон Санчес, Саша Боэ, Керем Актюркоглу, Хаким Зиеш (Барыш Йылмаз, 58'), Лукас Торрейра, Мауро Икарди (Тете, 69'), Уилфрид Заха (Седрик Бакамбу, 79') Предупреждения: Альфонсо Дэвис (19'), Абдулкерим Бардакчи (34'), Okan Buruk (60'), Седрик Бакамбу (90 + 6')

    Немецкая команда занимает 1-е место в группе А Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. «Галатасарай» — на 3-й позиции (4 балла).

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