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    АПЛ. «Тоттенхэм» сыграет с «Челси», «Ман Сити» примет «Борнмут», а «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом»

    Результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии

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    «Тоттенхэм»
    Матчи 11-го тура английской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 4 по 6 ноября.

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 0:1

    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

    Единственный гол в этом матче «манкунианцы» забили на 90+1-й минуте встречи. Полузащитник команды Бруну Фернандеш ждал мяч на краю штрафной, получил передачу и сходу закрутил в нижний угол ворот. Получился красивый гол!

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 14-й позиции (12 баллов).

    «Брентфорд» — «Вест Хэм»

    суббота, 4 ноября, 18:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Борнмут»

    суббота, 4 ноября, 18:00 мск

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

    суббота, 4 ноября, 18:00 мск

    «Бернли» — «Кристал Пэлас»

    суббота, 4 ноября, 18:00 мск

    «Эвертон» — «Брайтон»

    суббота, 4 ноября, 18:00 мск

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    «Ньюкасл» — «Арсенал»

    суббота, 4 ноября, 20:30 мск

    «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

    воскресенье, 5 ноября, 17:00 мск

    «Лутон» — «Ливерпуль»

    воскресенье, 5 ноября, 19:30 мск

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    «Тоттенхэм» — «Челси»

    понедельник, 6 ноября, 23:00 мск

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