АПЛ. «Тоттенхэм» сыграет с «Челси», «Ман Сити» примет «Борнмут», а «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом»

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 0:1
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в этом матче «манкунианцы» забили на 90+1-й минуте встречи. Полузащитник команды Бруну Фернандеш ждал мяч на краю штрафной, получил передачу и сходу закрутил в нижний угол ворот. Получился красивый гол!
После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 14-й позиции (12 баллов).
«Брентфорд» — «Вест Хэм»
суббота, 4 ноября, 18:00 мск
«Манчестер Сити» — «Борнмут»
суббота, 4 ноября, 18:00 мск
«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
суббота, 4 ноября, 18:00 мск
«Бернли» — «Кристал Пэлас»
суббота, 4 ноября, 18:00 мск
«Эвертон» — «Брайтон»
суббота, 4 ноября, 18:00 мск
«Ньюкасл» — «Арсенал»
суббота, 4 ноября, 20:30 мск
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»
воскресенье, 5 ноября, 17:00 мск
«Лутон» — «Ливерпуль»
воскресенье, 5 ноября, 19:30 мск