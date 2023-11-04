АПЛ. «Тоттенхэм» сыграет с «Челси», «Ман Сити» примет «Борнмут», а «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом»

Матчи 11-го тура английской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 4 по 6 ноября.

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 0:1

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче «манкунианцы» забили на 90+1-й минуте встречи. Полузащитник команды Бруну Фернандеш ждал мяч на краю штрафной, получил передачу и сходу закрутил в нижний угол ворот. Получился красивый гол!

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 14-й позиции (12 баллов).

«Брентфорд» — «Вест Хэм»

суббота, 4 ноября, 18:00 мск

«Манчестер Сити» — «Борнмут»

суббота, 4 ноября, 18:00 мск

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

суббота, 4 ноября, 18:00 мск

«Бернли» — «Кристал Пэлас»

суббота, 4 ноября, 18:00 мск

«Эвертон» — «Брайтон»

суббота, 4 ноября, 18:00 мск

Все прогнозы на АПЛ

«Ньюкасл» — «Арсенал»

суббота, 4 ноября, 20:30 мск

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

воскресенье, 5 ноября, 17:00 мск

«Лутон» — «Ливерпуль»

воскресенье, 5 ноября, 19:30 мск

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» — «Челси»

понедельник, 6 ноября, 23:00 мск