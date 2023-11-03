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    Агент: Отказ РФС от перехода в Азию — стратегическая ошибка

    Футбол РФС Сборная России Футбол России УЕФА АФК
    Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов считает, что РФС нужно выходить из состава УЕФА.

    РФС отказался от идеи перехода в АФК
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    РФС отказался от идеи перехода в АФК

    По словам Муминова, отказ от перехода в Азию — стратегическая ошибка РФС.

    «На мой взгляд, это стратегическая ошибка. Возможно, я кровно заинтересован в переходе России в АФК — по долгу службы.

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    • Но заинтересован не в материальном плане (хотя не без этого) — а в том, чтобы Россия на два ближайших цикла смогла обеспечить себя участием в международных турнирах и матчами высокого накала с серьезными соперниками. А не тем, что видим сейчас», — приводит слова Муминова Sport24.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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