Агент: Отказ РФС от перехода в Азию — стратегическая ошибка

Руководитель азиатского направления агентства ProSports Managementсчитает, чтонужно выходить из состава

По словам Муминова, отказ от перехода в Азию — стратегическая ошибка РФС.

«На мой взгляд, это стратегическая ошибка. Возможно, я кровно заинтересован в переходе России в АФК — по долгу службы.

Но заинтересован не в материальном плане (хотя не без этого) — а в том, чтобы Россия на два ближайших цикла смогла обеспечить себя участием в международных турнирах и матчами высокого накала с серьезными соперниками. А не тем, что видим сейчас», — приводит слова Муминова Sport24.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.