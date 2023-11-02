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    «Арсенал» уступил «Вест Хэму» и вылетел из Кубка лиги

    «Вест Хэм» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Вест Хэм Арсенал
    В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» в родных стенах разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

    «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм»

    Победу «молотобойцам» принесли автогол Бена Уайта, а также голы Мохаммеда Кудуса и Джаррода Боуэна. За «канониров» забил Мартин Эдегор.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Вест Хэм — Арсенал Лондон 3:0
    Голы: 1:0 Бен Уайт (автогол) (16'), 2:0 Мохаммед Кудус (50'), 3:0 Джаррод Боуэн (60') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Константинос Мавропанос, Наиф Агер, Эмерсон, Эдсон Альварес, Томаш Соучек, Мохаммед Кудус (Тило Керер, 89'), Лукас Пакета, Саид Бенрахма (Джеймс Уорд-Праус, 81'), Джаррод Боуэн Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Габриэль Магальяйнс, Якуб Кивёр, Бен Уайт, Кай Хаверц, Жоржиньо (Деклан Райс, 57'), Фабиу Виейра, Александр Зинченко (Такэхиро Томиясу, 57'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 66'), Эдвард Нкетиа (Мартин Эдегор, 80'), Рейсс Нелсон (Букайо Сака, 66')

    Таким образом, «Вест Хэм» пробился в четвертьфинал турнира, а «Арсенал» остался за бортом Кубка лиги.

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