Президент ФИФА высказался о нападении фанатов на автобус «Лиона»

Президент ФИФАотреагировал на инцидент с нападением фанатов «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем команд в 10-м туре французской Лиги 1.

Функционер подчеркнул, что в футболе нет места насилию.

«В футболе, как на поле, так и вне его, нет места насилию. Событиям, которым произошли в Марселе, нет места ни в нашем спорте, ни в нашем обществе. Я призываю компетентные органы обеспечить принятие соответствующих мер.

В футболе все игроки, тренеры и болельщики без исключения должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться нашим видом спорта», — написал Инфантино в социальных сетях.

29 октября на автобус «Лиона» напали болельщики в масках, которые закидали транспорт камнями. Наставник «Лиона» Фабио Гроссо в результате атаки получил травмы лица. Теперь матч состоится позднее, точная дата еще не известна.