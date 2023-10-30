Гвардиола: В этом году должны вручить два «Золотых мяча» — и Месси, и Холанну

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Я не скрываю своих симпатий и к Месси, и к Холанну. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира.
Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.
В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 мск.
Ранее появилась информация, что Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».