Гвардиола: В этом году должны вручить два «Золотых мяча» — и Месси, и Холанну

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал, кто должен получитьпо итогам сезона-2022/2023.

«Я не скрываю своих симпатий и к Месси, и к Холанну. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира.

Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.

В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 мск.

Ранее появилась информация, что Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».