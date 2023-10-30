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    Гвардиола: В этом году должны вручить два «Золотых мяча» — и Месси, и Холанну

    Футбол Золотой мяч Манчестер Сити Интер Майами
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/2023.

    Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн
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    Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн

    «Я не скрываю своих симпатий и к Месси, и к Холанну. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира.

    Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.

    В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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    • Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 мск.

    Ранее появилась информация, что Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».

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