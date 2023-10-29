ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор голов

обыграл(1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил нападающий ЦСКА Федор Чалов на 41-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Краснодар 1:0 Гол: 1:0 Фёдор Чалов (41') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мойзес, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Oblyakov I., Agapov I., Khellven, Fayzullaev A. Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Жоау Батчи, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Кади Боржес, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Предупреждения: Olaza L. (27'), Фёдор Чалов (34'), Александр Черников (44'), Жоау Батчи (72'), Fayzullaev A. (90+2')

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (28).