В 17:00 22.10.2023 Черноморец и Тюмень начнут матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Черноморец — Тюмень

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