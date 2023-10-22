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    Черноморец — Тюмень смотреть онлайн

    22.10.2023 в 17:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Черноморец — Тюмень

    Футбол ФНЛ — Первая лига Тюмень Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 17:00 22.10.2023 Черноморец и Тюмень начнут матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Черноморец — Тюмень

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