Парад ошибок вратарей. Райя и Санчес закрутили интригу в матче «Челси» — «Арсенал»

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Челси» (2:2) в матче девятого тура АПЛ. Хозяева поля вели в счете после голов Коула Палмера (15‑я минута, с пенальти) и Михаила Мудрика (48), но сначала Деклан Райс (78) отыграл один мяч, а Леандро Троссар (85) сравнял счет. В турнирной таблице «Арсенал» (21 очко) занимает второе место, уступая лидеру «Манчестер Сити» (21) по дополнительным показателям. «Челси» (12) идет девятым.

Голкиперы начудили

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает, что результат матча на «Стэмфорд Бридж» во многом определили вратарские ошибки.

«Казалось, что для "Арсенала" все конечно. Они отставали в два гола, оставалось всего 13 минут, и казалось, что история этого вечера будет о громкой победе Маурисио Почеттино и "Челси", и о проблеме "Арсенала" с голкиперами.

Давид Райя был виноват во втором голе, забитом "Челси", позволив мячу Михаила Мудрика пролететь над его головой и упасть в дальний угол. Был ли это дальновидный удар слева или намеренный кросс? Знает только Мудрик.

Что было более очевидным, так это то, что позиционирование Райя было подозрительным. Казалось, он потерял ориентацию под мячом и находился далеко от линии ворот. Спустя несколько мгновений он сделал пас прямо на Коула Палмера, который открыл счет с пенальти, и сделал бы счет крупным, если бы Райя не отбил его удар.

О разочаровании фанатов "Арсенала" говорило то, что они скандировали имя своего потерявшего первый номер голкипера Аарона Рамсдейла, который отсутствовал даже на скамейке запасных после того, как его жена родила мальчика.

Однако Райя был не единственным пострадавшим вратарем. Роберт Санчес увидел трудности Райя и решил повысить ставки. Первый номер "Челси" сделал пас низом и сделал это ужасно неправильно, промахнувшись по синему и попав в красное, принявшее форму Деклана Райса, который с интересом вернул мяч с 25 ярдов в практически пустые ворота.

Доминирование "Челси" было сломлено, начался камбек, и "Арсенал" завершил его почти сразу после того, как Почеттино представил своего капитана Риса Джеймса, вышедшего на поле в рамках двойной замены впервые со стартового матча сезона.

Джеймс занял место справа от тройки полузащитников, перед правым защитником Мало Густо, и именно последний потерял еще одного вышедшего на замену Леандро Троссарда после навеса Букайо Сака. Когда Санчес примерз к линии ворот, Троссард направил мяч в сетку внешней стороной правой бутсы».

«Челси» везло в первом тайме

Автор The Telegraph Сэм Уоллес сомневается в справедливости пенальти, с которого «Челси» открыл счет в матче.

«Первый час стал образцом того, как эффект Почеттино может подействовать на этих молодых игроков "Челси". Они были интенсивны в своем подходе, практически доминировали во владении мячом, а еще им везло — сначала с решением ВАР по сомнительному пенальти за игру рукой Уильяма Салиба. Странное решение, которое, возможно, еще появится в одном из мрачных аналитических шоу Говарда Уэбба.

Пенальти забил Коул Палмер, которому Почеттино очень доверял как центральному нападающему, игравшему чуть впереди Конора Галлахера, капитана в этом матче, на гораздо более продвинутой позиции. Палмеру пришлось отобрать мяч у Рахима Стерлинга, чтобы реализовать пенальти. Этот легкий, элегантный атакующий игрок подает много надежд. Палмер определенно выглядел более собранным, чем Николас Джексон, который вышел на замену во втором тайме.

В то время как замены "Челси", казалось, добавили в их игру неопределенности, в "Арсенале" все было по-другому. Эдди Нкетия, как и Троссард, дали команде преимущество. Ведь прострел Букайо Сака именно на Троссарда привел к голу. Вингер сборной Англии провел большую часть игры, пытаясь уйти от Марка Кукурельи, которому было приказано любой ценой остановить седьмого номера "Арсенала".

"То, как команда отреагировала на второй гол, феноменально, — сказал Артета, — игроки на поле и игроки на скамейке запасных думали: 'Как, черт возьми, я собираюсь изменить эту игру?' Мне это понравилось".

Артета получил предупреждение от Криса Каваны за его реакцию на решение ВАР, согласно которому Салиба был наказан за то, что было расценено как игра рукой. В этом нет ничего удивительного, потому что тренер "Арсенала" получает много предупреждений, но, возможно, он был прав в этом вопросе. Мудрик, похоже, с близкого расстояния головой отправил мяч в руку защитнику "Арсенала".

На вопрос, почему рука Салибы оказалась в таком положении, Артета был однозначен. "Правила также ясно определяют, где должен находиться мяч по отношению к действию. В этой ситуации было очень близко и невозможно прыгнуть, не подняв руки. Механически это невозможно".

В первом тайме "Челси" меньше владел мячом, но гораздо больше двигался. Забившему пенальти Палмеру посчастливилось всего через восемь минут после начала матча получить предупреждение за грубый фол против Габриэля Жезуса. Гол Мудрика выглядел как навес, судя по взгляду украинца, который, кажется, заметил Стерлинга на задней штанге. Если он действительно планировал, чтобы этот дрейфующий удар левой ногой слева выровнялся и упал через Раю в его дальний угол — тогда это был момент вдохновения.

Три гола в пяти матчах за клуб и сборную у Мудрика. Это был, пожалуй, один из его лучших дней за "Челси" с энергичной игрой в поисках моментов. Позже он перехватил пас от Райя, который восстановился и отразил удар от нападающего».

Это был день Мудрика

Автор Daily Mail Роб Дрейпер видит причины провала «Челси» в молодости игроков и отдает должное украинскому легионеру «синих», забившему свой первый гол на «Стэмфорд Бридж».

«Это была лучшая и худшая игра для "Челси". Как будто мудрость нового руководства наконец начала проявляться, но тут вмешалась глупость молодости. Будет ли это время света или тьмы, еще неизвестно, ждать ли им зиму отчаяния или весну новой надежды.

В конце концов, они могут забрать все плюсы, если захотят, и сказать себе, что никогда не играли лучше при Маурисио Почеттино или даже с тех пор, как Тодд Боэли и Бехдад Эгбали возглавили клуб. Они могут насладиться 76 минутами великолепного футбола, в которые полностью переиграли "Арсенал". И все же им придется объяснить, как, имея выигранную игру в кармане, им в конце пришлось удерживать изо всех сил ничью. Ответ следует искать в очевидном.

Критика их затрат в миллиарды фунтов в этом клубе заключается в том, что баланс в команде неправильный, он слишком сильно ориентирован на молодежь. Есть причина, по которой Алан Хансен однажды сказал, что с детьми ничего не выиграешь, даже если в тот раз он ошибался. Время от времени пробуждается жизненная сила молодости, и вы можете заглянуть в светлое будущее, и такова была история до 77 минут.

Но есть и хрупкость не по годам развитого таланта. Роберт Санчес вынес мяч от ворот, потому что именно так поступают современные вратари. Даже на 77-й минуте при счёте 2:0 они идут на такой риск. Но Коннор Галлахер выключился, Деклан Райс побежал на перехват и на расстоянии 25 ярдов быстро переправил мяч обратно в сетку. В такие моменты невозможно избавиться от ощущения, что ты наблюдаешь, как катастрофические ошибки совершает команда девятилеток, а не группа элитных профессионалов.

До этого момента безумия это был день "Челси". И в частности Михаила Мудрика. Был ли это навес или удар? Когда это был Роналдиньо в 2002 году, можно было поверить в последнее. Партнеры Мудрика по команде хотят, чтобы вы поверили, что он способен на то же самое, и даже циники не должны завидовать его первому голу на "Стэмфорд Бридж".

У него были ужасные времена с тех пор, как он приземлился в Премьер-лиге в январе с прозвищем "потенциальный обладатель Золотого мяча". По иронии судьбы, "Арсенал" хотел подписать его, и он был у них в кармане, пока "Челси" не обратил на них внимания. С тех пор его форма сделала его наглядным образцом ошибок Боэли.

Но всё наконец сошлось как надо на 48-й минуте. Эмоциональное значение, несомненно, было воплощено в Мудрике, который сделал подачу после паса от Кукурельи, смотря вверх и направлял мяч к воротам, как вы подозреваете, надеясь, что Коул Палмер или Рахим Стерлинг смогут замкнуть. Вместо этого, когда Давид Райя вернулся на свою линию ворот, мяч закрутился и направился в дальний верхний угол. Вратарю не понравятся ни повторы, ни кричалки болельщиков "Арсенала" в честь Аарона Рамсдейла.

Именно за такие моменты "Челси" заплатил 88 миллионов фунтов стерлингов. Радости Мудрика не было предела. Возможно, теперь его уверенность вырастет. Когда он покинул поле на 65-й минуте, это произошло под овации и прямо в аргентинские объятия Маурисио Почеттино. Можно надеяться, что он начинает чувствовать любовь болельщиков».

«Арсенал» чувствует облегчение

Автор Sky Sports Оливер Ю считает, что «канониры» прибавили по сравнению с прошлым сезоном, хотя это не всегда заметно по их игре.

«"Канониры" были далеки от своих лучших результатов в матче против "Челси" на "Стэмфорд Бридж", что Деклан Райс признал после ничьей 2:2. "Первый тайм для нас — худший из всех, что мы играли в этом сезоне с точки зрения того, как неряшливо мы играли", — сказал полузащитник сборной Англии.

Однако "канониры" снова нашли способ, дважды забив за последние 15 минут, и отыграть драматическое очко, сохранив беспроигрышное начало сезона. Для "канониров" это стало своего рода темой сезона. Они были далеки от своих лучших результатов во многих из девяти первых игр сезона АПЛ, но занимают второе место, не проиграв ни разу и набрав 21 очко.

Победы с минимальным преимуществом над "Ноттингем Форест", "Кристал Пэласом" и "Эвертоном". Разочаровывающая ничья с "Фулхэмом", поиск способа забить в крупных домашних матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также ничьи с "Тоттенхэмом" и "Челси".

Если не считать победы со счетом 4:0 над "Борнмутом", "Арсенал" провел чрезвычайно напряженные матчи в Премьер-лиге, демонстрируя характер, дух и борьбу за результат.

Это контрастирует с их стремительным стартом в прошлом сезоне, когда они рванули с места в карьер и бросили вызов "Манчестер Сити" за титул, но в конечном итоге потерпели неудачу в своей попытке выиграть первый титул Премьер-лиги с 2004 года.

Но, похоже, это другой "Арсенал", более сильный "Арсенал", более функциональный "Арсенал", и команда Микеля Артеты еще может во многом прибавить, особенно в атаке. Тем не менее, именно эта прочная база, тот боевой дух и характер могут стать решающим фактором, когда они постараются положить конец своей долгой трофейной засухе в лиге».

Камбэк маскирует проблемы «Арсенала»

Автор ESPN Джеймс Олли считает, что проблемы роста у «канониров» никуда не делись и им еще только предстоит стать по-настоящему «зубастой» командой.

«"Арсенал" нашел способ обыграть "Манчестер Сити" перед международным перерывом, изменив полузащиту, в которой Жоржиньо и Райс укрепили среднюю линию в схеме, близкой к 4-2-3-1, пытаясь пожертвовать некоторой степенью креативности ради надежности, но в этом матче это решение не было убедительным.

Александр Зинченко был заменен в перерыве после жарких 45 минут игры против Рахима Стерлинга, в то время как Эдегор не смог повлиять на игру и был заменен, когда "Арсенал" пытался сравнять счет.

Артета, возможно, все еще работает над тем, как максимально использовать свои возможности, и было заметно, что Кая Хаверца не только не поставили в стартовый состав, предпочтя ему Эмиля Смит Роу в полузащите, но и оставили на скамейке запасных почти на весь матч, выпустив на последние 12 минут, когда Артета искал решение.

Это первые проблемы, которые будут замаскированы камбэком во втором тайме. "Мне очень понравилось, что я зашел в раздевалку [после конца матча], и там действительно тихо, после ничьей 2:2 с 'Челси' и камбэка со счета 0:2, потому что я знаю, что они хотели большего, хотели победить", — сказал Артета.

Что касается Почеттино, то он продлил многообещающую беспроигрышную серию, но официальной победы, сигнализирующей о том, что они на правильном пути, придется подождать. После "Брентфорда" на следующих выходных и "Блэкберна" в Кубке лиги "Челси" встретится с "Тоттенхэмом", "Сити", "Ньюкаслом", "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед".

Хорошая новость для "Челси" заключается в том, что им не придется долго ждать нового шанса».

Ренессанс Кукурельи?

Автор The Athletic Джеймс Мюллер выделяет игру защитника «Челси», который не слишком удачно выступал в прошлом сезоне.

«Одной из многих загадок потерянного для "Челси" года в сезоне 2022/23 было то, почему гибридный защитник Марк Кукурелья, который сиял за Грэма Поттера в "Брайтоне", не смог приспособиться к нему же (и Томасу Тухелю) на "Стэмфорд Бридж".

Сегодня вечером, впервые стартовав у Маурисио Почеттино на левом фланге, который он предпочитает, Кукурелья выглядел совершенно другим игроком — уверенным, контролирующим игру и чувствующим себя комфортно.

Станем ли мы свидетелями Кукуренессанса?

Дело не только в том, что он держал Букайо Сака, самого опасного игрока "Арсенала", подальше от ворот "Челси". Он даже не дал Сака выполнить пас или зайти в штрафную. Его игра в воздухе также помогала устранять угрозы, а его перечень защитных ошибок в ситуациях один на один казался далеким воспоминанием.

Когда "Арсенал" попытался перегрузить его фланг, выдвинув Бена Уайта высоко позади Мудрика, Кукурелла быстро переключался между крайним защитником и нападающим и быстро начинал контратаки каждый раз, когда выигрывал мяч.

На 48-й минуте Кукуреллья поймал Уайта у боковой линии и заставил его отступить назад, вызвав передачу, в результате которой Мудрик отправился на фланг и забил гол, сделавший счет 2:0. Это была небольшая, аккуратная часть рутинной защиты — то, с чем Кукурелла испытывал проблемы в прошлом сезоне, но не сегодня».

Победитель: Леандро Троссард и суперзапасные «Арсенала»

Редакция Goal традиционно называет победителей и неудачников завершившегося матча и в первую категорию на этот раз попали умелые замены, сделанный Микелем Артетой и принесшие результат.

«От этого никуда не деться — "Арсеналу" очень повезло выйти из этого матча с очком. До последних 15 минут они выглядели беззубыми в атаке и абсолютно беспомощными в защите. Это была игра, которую от команды Микеля Артеты почти не видели с начала прошлого сезона.

Однако то, что они завершили игру вничью, во многом произошло благодаря их тренеру и изменениям, которые он внес в игру. Да, Санчес помог им в голе Райса, но они воспользовались этим преимуществом в полной мере, выставив своих запасных игроков на передний план.

Александру Зинченко в первом тайме пришлось нелегко из-за сверхэнергичного Стерлинга, поскольку левый защитник "Арсенала" изо всех сил пытался совместить свои оборонительные обязанности с работой по перемещению в полузащиту, когда "канониры" владеют мячом.

К его чести, Артета проглотил свою гордость и в перерыве заменил Зинченко на более естественного защитника Такехиро Томиясу. Возможно, неудивительно, что после перерыва Стерлинг вел себя гораздо спокойнее.

Далее Артета был вынужден отбросить осторожность, пытаясь найти способ вернуться в игру, бросив в бой сразу четверых — Эдди Нкетию, Эмиля Смита Роу, Кая Хаверца и Троссарда, а убрав, среди прочих, неэффективного Габриэля Жезуса и выпавшего из игры Мартина Эдегора.

Именно Троссард попал в заголовки газет своим сравнявшим счет голом, но Хаверц сыграл небольшую роль в атаке, которая привел к этом мячу, а энергичный Нкетия дважды был близок к победному голу. Летом "Арсенал" инвестировал средства, чтобы обеспечить большую глубину состава в сезоне 2023/24, и это принесло дивиденды».