Тихонов объяснил, почему «Краснодар» обыграет «Балтику»

Бывший капитан «Спартака»поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между

«Я думаю, что игра будет очень напряженная, но все равно я поставлю на "Краснодар". Уровень мастерства футболистов "Краснодара" выше, чем у "Балтики".

У "Балтики" есть плюс: команда играет высоко, играет в прессинг, но команде не хватает исполнительского мастерства для того, чтобы забивать. Я поставлю на Краснодар», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — «Краснодар»

Матч «Балтика» — «Краснодар» состоится 21 октября в Калининграде, начало — в 19:00 мск.