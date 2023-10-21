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    Тихонов объяснил, почему «Краснодар» обыграет «Балтику»

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Я думаю, что игра будет очень напряженная, но все равно я поставлю на "Краснодар". Уровень мастерства футболистов "Краснодара" выше, чем у "Балтики".

    У "Балтики" есть плюс: команда играет высоко, играет в прессинг, но команде не хватает исполнительского мастерства для того, чтобы забивать. Я поставлю на Краснодар», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — «Краснодар»

    Матч «Балтика» — «Краснодар» состоится 21 октября в Калининграде, начало — в 19:00 мск.

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