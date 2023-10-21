Тихонов объяснил, почему «Краснодар» обыграет «Балтику»

Андрей Тихонов Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что игра будет очень напряженная, но все равно я поставлю на "Краснодар". Уровень мастерства футболистов "Краснодара" выше, чем у "Балтики".
У "Балтики" есть плюс: команда играет высоко, играет в прессинг, но команде не хватает исполнительского мастерства для того, чтобы забивать. Я поставлю на Краснодар», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — «Краснодар»
Матч «Балтика» — «Краснодар» состоится 21 октября в Калининграде, начало — в 19:00 мск.