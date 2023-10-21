«Балтика» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 12-го тура РПЛ. Игра состоится 21 октября, в 19:00 (мск). «Балтика» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Калининградский клуб начал действовать более уверенно в последних турах и стал стабильно набирать очки. Сейчас подопечные Сергея Игнашевича располагаются в зоне стыковых матчей на 13-м месте с 10 очками.

В последнем туре «Балтика» победила на своем поле своего прямого конкурента в борьбу за выживание «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный гол на счету боснийского форвард Гедеона Гузины.

Коэффициенты матча Балтика — Краснодар 1X2Новым игрокам 3.303.402.25Бонус$9500

Это его второй забитый мяч в РПЛ. Напомним, что в минувшем сезоне Гузины был лучшим бомбардиром «Балтики» в Первой лиги с 14 голами. В летнее межсезонье главный тренер Сергей Игнашевич серьезно перетряхнул состав, ему потребовалось некоторое время сыграться.

Календарь и таблица РПЛ

Команду пополнило много легионеров, которым требовалось время на адаптацию. Но сейчас видно, что «Балтика» стала намного более организованной, особенно в обороне, где в последнее время стало надежно и уверенно играть трио легионеров Остоич-Радмановац-Гассама, тогда как россияне Жиров и Пуцко присели на лавку.

«Краснодар»

Команда Владимира Ивича продолжает уверенно лидировать в чемпионате России. Сейчас у нее после 11 матчей имеется отрыв в шесть очков от второго места и «Крыльев Советов».

В последнем туре «Краснодару» удалось вырвать победу у «Ростова» со счетом 3:2, уступая по ходу матча два гола. Голы забивали Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, а еще один мяч был забит в результате автогола.

Владимиру Ивичу удалось вселить уверенность в своих футболистов, с каждым соперником они играют с позиции силы, а если не получается вскрыть оборону, не гнушаются использовать простой навал.

Благо на острие атаки имеется Джон Кордоба, играющий очень результативно (пять голов) и отлично цепляющийся за мячи. У «Краснодара» сейчас очень сыгранный, сильный и стабильный состав, в чем немалая заслуга главного тренера.

Ставки и прогнозы

«Краснодар» идет по мнению букмекеров небольшим фаворитом, что вполне оправданно, хотя и играет в гостях. На их победу дают — 2,4. На успех хозяев — 3,2. Ничья оценивается коэффициентом — 3,4.

В прошлом туре «Краснодар» допустил несколько грубых ошибок, которыми воспользовался «Ростов», забивший дважды. Они были очень не характерны для коллектива Ивича в нынешнем сезоне. Серб наверняка внимательно разберет их перед командой.

«Балтика» не блещет результативностью, голы ей даются с большим трудом, особенно с игры (около половины пришли со стандартов). Мы считаем, что отличным вариантом станет прогноз на индивидуальный тотал «Балтики» меньше 1 — за 1,9. Вряд ли хозяева смогут «Краснодару» забить два гола.

В качестве более рисковой ставки можно рассмотреть победу «Краснодара» за 2,4. «Быки» намного сильнее классом, у них почти нет потерь и вполне способны увезти три очка из Калининграда.