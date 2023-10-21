«Балтика»
Калининградский клуб начал действовать более уверенно в последних турах и стал стабильно набирать очки. Сейчас подопечные Сергея Игнашевича располагаются в зоне стыковых матчей на 13-м месте с 10 очками.
В последнем туре «Балтика» победила на своем поле своего прямого конкурента в борьбу за выживание «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный гол на счету боснийского форвард Гедеона Гузины.
Коэффициенты матча Балтика — Краснодар
Это его второй забитый мяч в РПЛ. Напомним, что в минувшем сезоне Гузины был лучшим бомбардиром «Балтики» в Первой лиги с 14 голами. В летнее межсезонье главный тренер Сергей Игнашевич серьезно перетряхнул состав, ему потребовалось некоторое время сыграться.
Команду пополнило много легионеров, которым требовалось время на адаптацию. Но сейчас видно, что «Балтика» стала намного более организованной, особенно в обороне, где в последнее время стало надежно и уверенно играть трио легионеров Остоич-Радмановац-Гассама, тогда как россияне Жиров и Пуцко присели на лавку.
«Краснодар»
Команда Владимира Ивича продолжает уверенно лидировать в чемпионате России. Сейчас у нее после 11 матчей имеется отрыв в шесть очков от второго места и «Крыльев Советов».
В последнем туре «Краснодару» удалось вырвать победу у «Ростова» со счетом 3:2, уступая по ходу матча два гола. Голы забивали Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, а еще один мяч был забит в результате автогола.
Владимиру Ивичу удалось вселить уверенность в своих футболистов, с каждым соперником они играют с позиции силы, а если не получается вскрыть оборону, не гнушаются использовать простой навал.
Благо на острие атаки имеется Джон Кордоба, играющий очень результативно (пять голов) и отлично цепляющийся за мячи. У «Краснодара» сейчас очень сыгранный, сильный и стабильный состав, в чем немалая заслуга главного тренера.
Ставки и прогнозы
«Краснодар» идет по мнению букмекеров небольшим фаворитом, что вполне оправданно, хотя и играет в гостях. На их победу дают — 2,4. На успех хозяев — 3,2. Ничья оценивается коэффициентом — 3,4.
В прошлом туре «Краснодар» допустил несколько грубых ошибок, которыми воспользовался «Ростов», забивший дважды. Они были очень не характерны для коллектива Ивича в нынешнем сезоне. Серб наверняка внимательно разберет их перед командой.
«Балтика» не блещет результативностью, голы ей даются с большим трудом, особенно с игры (около половины пришли со стандартов). Мы считаем, что отличным вариантом станет прогноз на индивидуальный тотал «Балтики» меньше 1 — за 1,9. Вряд ли хозяева смогут «Краснодару» забить два гола.
В качестве более рисковой ставки можно рассмотреть победу «Краснодара» за 2,4. «Быки» намного сильнее классом, у них почти нет потерь и вполне способны увезти три очка из Калининграда.