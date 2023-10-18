Карпин рассказал, в каком случае есть смысл рассмотреть вариант с переходом в Азию

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал решениене выходить из состава

«А другие варианты какие? Азия? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать.

Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня — тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла», — сказал Карпин в интервью «Чемпионату».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.