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    Карпин рассказал, в каком случае есть смысл рассмотреть вариант с переходом в Азию

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА АФК ЧМ-2026
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение РФС не выходить из состава УЕФА.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «А другие варианты какие? Азия? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать.

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    • Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня — тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла», — сказал Карпин в интервью «Чемпионату».

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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