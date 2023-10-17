Италия U21 — Норвегия U21: счет матча 2:0, обзор голов

обыграла(2:0) в матче квалификации молодежного Евро-2025.

Хозяева забили по голу в каждом тайме. Сначала полузащитник Томмазо Бальданци открыл счет в этом матче на 25-й минуте. Затем в самом начале 2-го отрезка, на 46-й минуте Себастьяно Эспозито поставил точку в этой встрече, забив 2-й гол.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A Италия U21 — Норвегия U21 2:0 Голы: 1:0 Томмазо Бальданци (25'), 2:0 Francesco Pio Esposito (46')

После этого матча Италия U21 занимает 2-е место в группе А с 7-ю очками в активе. Молодежка Норвегии — на 4-й позиции (6 баллов).