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    Италия U21 одержала сухую победу над молодежкой Норвегии

    Италия U21 — Норвегия U21: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии Сборная Норвегии
    Италия U21 обыграла Норвегию U21 (2:0) в матче квалификации молодежного Евро-2025.

    Италия U21
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    Италия U21

    Хозяева забили по голу в каждом тайме. Сначала полузащитник Томмазо Бальданци открыл счет в этом матче на 25-й минуте. Затем в самом начале 2-го отрезка, на 46-й минуте Себастьяно Эспозито поставил точку в этой встрече, забив 2-й гол.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
    Италия U21 — Норвегия U21 2:0
    Голы: 1:0 Томмазо Бальданци (25'), 2:0 Francesco Pio Esposito (46')

    После этого матча Италия U21 занимает 2-е место в группе А с 7-ю очками в активе. Молодежка Норвегии — на 4-й позиции (6 баллов).

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