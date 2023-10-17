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    Дубль Кейна помог Англии одолеть Италию в матче отбора на Евро-2024

    Англия — Италия: счет матча 3:1, обзор голов

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    Англия одержала победу над Италией (3:1) в матче 8-го тура квалификации Евро-2024.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол в этом матче забили гости на 15-й минуте. Нападающий Италии Джанлука Скамакка получил мяч уже в штрафной площади и вогнал его в сетку ворот четким ударом под перекладину.

    На 32-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота гостей. Нападающий Англии Гарри Кейн без труда реализовал одиннадцатиметровый удар, сравняв счет — 1:1.

    На 57-й минуте форвард хозяев Маркус Рашфорд благодаря индивидуальным действиям ворвался в штрафную соперника и поразил ворота ударом в нижний угол ворот.

    На 77-й минуте все тот же Кейн подобрал мяч, проскочил сквозь соперников, сильно пробил и забил. Без шансов для голкипера гостей.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C
    Англия — Италия 3:1
    Голы: 0:1 Джанлука Скамакка (15'), 1:1 Гарри Кейн (пенальти) (32'), 2:1 Маркус Рашфорд (57'), 3:1 Гарри Кейн (77') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс (Марк Гехи, 63'), Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Калвин Филлипс (Джордан Хендерсон, 70'), Деклан Райс, Джуд Беллингхэм (Джек Грилиш, 85'), Филип Фоден, Маркус Рашфорд, Гарри Кейн Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Франческо Ачерби (Алессандро Бастони, 63'), Джорджио Скальвини, Джованни Ди Лоренцо, Николо Барелла, Бриан Кристанте, Давиде Фраттези, Стефан Эль-Шаарави (Риккардо Орсолини, 87'), Джанлука Скамакка (Мойзе Кин, 63'), Доменико Берарди (Джакомо Распадори, 78'), Destiny Udogie (Федерико Димарко, 63') Предупреждения: Калвин Филлипс (8'), Destiny Udogie (10'), Джованни Ди Лоренцо (31'), Джорджио Скальвини (65')

    После этого матча Англия занимает 1-е место в группе С с 16-ю очками в активе. Италия — на 3-й позиции (10 баллов).

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