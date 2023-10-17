Тренер Швеции: Что за чертов мир, в котором мы живем? Мы не знали до матча об убийстве болельщиков

Главный тренер сборной Швецииобъяснил, почему команда отказалась продолжать матч после того, как стало известно, что в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика.

«Я узнал об этом во время перерыва по пути в раздевалку. Решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно — мы просто не можем продолжать матч.

Это совершенно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли — с теми, кого она затронула, и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?

Мы не знали до матча об убийстве болельщиков. Мне сказали в перерыве. Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи. Такова была моя спонтанная мысль. Я донес ее до футболистов, они полностью согласились.

И Бельгия тоже была согласна. Мы не будем играть в футбол. Давайте надеяться, что подобное не повторится», — сказал Андерссон, слова которого передает Fotbollskanalen.

Вечером 16 октября стало известно, что два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Футболисты сборной Швеции узнали об этом в перерыве игры.

Инцидент произошел примерно за полтора часа до начала матча в 5 км от стадиона. По данным AP, в полиции подтвердили, что двое застреленных — граждане Швеции.