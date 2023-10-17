Матч Бельгия — Швеция не будет доигран в ближайшие дни

Матч между сборными Бельгии и Швеции в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Брюсселе не был доигран после консультаций с обеими командами, сообщает пресс-служба УЕФА.

«После террористического акта в Брюсселе сегодня вечером после консультаций с обеими командами и руководством местной полиции было решено, что отборочный матч Евро‑2024 между сборными Бельгии и Швеции будет отменен.

Дальнейшее сообщение будет сделано по мере получения информации», — говорится в заявлении УЕФА.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, сборная Швеции приняла решение незамедлительно вернуться домой. Команду под конвоем полиции отправили в аэропорт. 700 шведских болельщиков тоже получили сопровождение полиции.

Вечером 16 октября стало известно, что два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Футболисты сборной Швеции узнали об этом в перерыве игры.

Инцидент произошел примерно за полтора часа до начала матча в 5 км от стадиона. По данным AP, в полиции подтвердили, что двое застреленных — граждане Швеции.