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    Исландия разгромила Лихтенштейн, а Словакия одержала гостевую победу над Люксенбургом

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    Обзор матчей группы J квалификации Евро-2024.

    Фрагмент матча Исландия — Лихтенштейн
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    Фрагмент матча Исландия — Лихтенштейн

    В одной из встреч Исландия всухую разгромила Лихтенштейн (4:0).

    Дублем отметился полузащитник хозяев Гильфи Сигурдссон, забив свои голы на 22-й минуте с пенальти и на 49-й минуте. По голу записали на свой счет Альфред Финнбогасон на 44-й минуте и Хакон Харальдссон на 63-й минуте.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Исландия — Лихтенштейн 4:0
    Голы: 1:0 Гилфи Сигурдссон (пенальти) (22'), 2:0 Альфред Финнбогасон (44'), 3:0 Гилфи Сигурдссон (49'), 4:0 Хакон-Арнар Харальдссон (62') Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Альфонс Сампстед, Сверрир Ингасон, Виктор Паульссон, Виллюм-Тор Виллюмссон (Микаэль Андерсон, 57'), Арнор Траустасон (Арон Гуннарссон, 80'), Гилфи Сигурдссон (Исак-Бергманн Йоуханнессон, 57'), Хакон-Арнар Харальдссон, Йоун Дагур Торстейнссон (Andri Gudjohnsen, 80'), Альфред Финнбогасон (Орри Оускарссон, 57'), Kolbeinn Birgir Finnsson Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Макс Гопель, Ларс Трабер, Арон Зеле, Симон Люхингер (Никлас Бек, 75'), Ливио Мейер (Андрин Нетцер, 71'), Сандро Визер, Деннис Саланович (Kenny Kindle, 90'), Жюльен Хаслер (Fabio Luque Notaro, 90'), Marcel Buchel (Jakob Lorenz, 71'), Martin Marxer Предупреждения: Martin Marxer (51'), Арон Зеле (59'), Орри Оускарссон (68')

    После этого матча Исландия занимает 4-е место в своей группе (10 очков). Лихтенштейн — на 6-й позиции без набранных очков.

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    В параллельном матче Словакия минимально обыграла Люксенбург (1:0).

    Единственный гол в этой встрече забил нападающий гостей Давид Дюриш на 77-й минуте.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Люксембург — Словакия 0:1
    Гол: 0:1 Давид Дюриш (77') Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс (Дирк Карлсон, 88'), Ларс Жерсон, Максим Шано, Марвин Мартинс, Венсан Тиль (Алессио Курчи, 88'), Леандро Мартинс, Кристофер Мартинс, Жерсон Родригес, Данель Синани, Матиас Олесен Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Денис Вавро, Петер Пекарик (Норберт Дьёмбер, 90'), Томаш Суслов, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Патрик Грошовски, 88'), Роберт Поливка (Роберт Боженик, 63'), Иван Шранц (Давид Дюриш, 63') Предупреждения: Венсан Тиль (26'), Лоран Жанс (27'), Петер Пекарик (29'), Жерсон Родригес (74'), Роберт Боженик (80'), Томаш Суслов (90'), Патрик Грошовски (90 + 1'), Матиас Олесен (90 + 3')

    Словакия занимает 2-е место в своей группе (16 очков). Люксенбург — на 3-й позиции (11).

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