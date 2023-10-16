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    Гибралтар — Ирландия: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.10.2023 в 21:45 начнется матч в квалификационной группе B чемпионата Европы по футболу-2024 Гибралтар — Ирландия

    Футбол Сборная Гиблартара Сборная Ирландии
    Гибралтар и Ирландия начнут матч в 21:45 в квалификационной группе B чемпионата Европы по футболу-2024, 16.10.2023.

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    Последний матч между собой: Ирландия — Гибралтар 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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