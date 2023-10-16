начнут матч в 21:45 в квалификационной группе B чемпионата Европы по футболу-2024, 16.10.2023.

Последний матч между собой: Ирландия — Гибралтар 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гибралтар» — «Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Гибралтар — Ирландия.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам