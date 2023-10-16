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    Ирландия победит Гибралтар, но гости прибавят в атаке после перерыва

    Гибралтар — Ирландия. Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Ирландия
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    Тренер сборной Ирландии Стивен Кенни
    16 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Гибралтара и Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Гибралтар — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 16 Октября 2023 года
    Гибралтар
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Гибралтар 21:45 Ирландия Ирландия
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    Гибралтар

    Болельщики Гибралтара устали от поражений национальной команды. Последний раз сборная одержала две победы кряду в ноябре 2022 года. Тогда в товарищеских матчах были обыграны Лихтенштейн (2:0) и Андорра (1:0).

    После тех успехов Гибралтар преследуют сплошные неудачи. Семь матчей подряд — семь поражений. К тому же, есть большие проблемы в обороне. От Греции и Уэльса в общей сумме было пропущено 9 голов.

    Коэффициенты матча Гибралтар — Ирландия

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    На данный момент Гибралтар замыкает таблицу отборочной группы. В пяти встречах не набрано ни одного очка.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Гибралтар во время квалификации Евро-2024 еще ни разу не забил. Все матчи команда проиграла с «сухим» счетом. В предстоящей встрече для хозяев даже один гол будет сродни победе.

    Ирландия

    Ирландия крайне неудачно проводит отборочный цикл. Кто бы перед стартом квалификации мог подумать, что команда проиграет пять матчей из шести? Единственная победа была как раз над безнадежным Гибралтаром.

    Ирландцам досталась очень сложная группа. Они оказались в одной компании с Францией, Нидерландами и Грецией. Эта тройка ушла в отрыв, серьезно оторвавшись от остальных.

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    • В данной ситуации для Ирландии четвертое место — это потолок. В топ-3 команда уже не окажется. Ирландцы отстают от Нидерландов на 6 очков, при этом у оранжевых еще есть игра в запасе.

    В 2023 году Ирландия не побеждала в гостях. До этого на выезде сборная проиграла Греции (1:2) и Франции (0:2). Есть отличный шанс наконец-то прервать неудачную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Ирландии можно поставить за 1.07. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 41.00. Ничья оценена — в 13.00.

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    Гибралтар вряд ли окажет сопротивление. Ирландцы должны подтвердить свой высокий класс и разгромить соперника.

    Можно сделать ставку на победу Ирландии с форой (-2.5) с коэффициентом 1.75.

    Ирландия не будет сразу бросать все силы в атаку. В первые 45 минут хозяева постараются сыграть максимально дисциплинированно. Еще один наш прогноз — в первом тайме команды не забьют больше одного гола за 1.84.

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    Гибралтар — Ирландия: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Ирландия победит Гибралтар, но гости прибавят в атаке после перерыва
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