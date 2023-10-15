Ибрагимович: Удар Леау пяткой в матче с «Ньюкаслом» — гениален

Рафаэль Леау Фото: globallookpress.com
«Кто лучше — Златан или Леау? Златан создал Леау. Если говорить о промахе пяткой Леау в матче с "Ньюкаслом", это было гениально. Если ты пытаешься так забить, ты гений.
Его удар пяткой и пятка Балотелли несопоставимы. Вот почему Леау на поле, а Балотелли на трибунах», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне Леау провел 8 матчей за «Милан», забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста после окончания прошлого сезона.