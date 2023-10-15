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    Ибрагимович: Удар Леау пяткой в матче с «Ньюкаслом» — гениален

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    Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об игре полузащитника команды Рафаэля Леау, выделив момент в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

    Рафаэль Леау
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    Рафаэль Леау

    «Кто лучше — Златан или Леау? Златан создал Леау. Если говорить о промахе пяткой Леау в матче с "Ньюкаслом", это было гениально. Если ты пытаешься так забить, ты гений.

    Его удар пяткой и пятка Балотелли несопоставимы. Вот почему Леау на поле, а Балотелли на трибунах», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

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    • В нынешнем сезоне Леау провел 8 матчей за «Милан», забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

    Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста после окончания прошлого сезона.

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