Ибрагимович: Удар Леау пяткой в матче с «Ньюкаслом» — гениален

Экс-нападающийвысказался об игре полузащитника команды, выделив момент в матче Лиги чемпионов с

«Кто лучше — Златан или Леау? Златан создал Леау. Если говорить о промахе пяткой Леау в матче с "Ньюкаслом", это было гениально. Если ты пытаешься так забить, ты гений.

Его удар пяткой и пятка Балотелли несопоставимы. Вот почему Леау на поле, а Балотелли на трибунах», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Леау провел 8 матчей за «Милан», забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста после окончания прошлого сезона.