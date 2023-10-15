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    Грузия разгромила Кипр

    Грузия — Кипр: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче группы А отборочного турнира Евро-2024 сборная Грузии одержала убедительную победу над сборной Кипра со счетом 4:0.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Первый тайм не принес забитых мячей.

    Но зато сразу после перерыва Отар Китеишвили смог открыть счет.

    Спустя 11 минут главная звезда грузинов Хвича Кварацхелия увеличил преимущество до двух голов. Голевой пас ему отдал Георгий Чакветадзе.

    Третий гол в матче установил Леван Шенгелия на 82-й минуте. Голевую передачу ему отдал Кварацхелия.

    Точку поставил Георгий Микаутадзе, забивший пенальти в уже добавленное время.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A
    Грузия — Кипр 4:0
    Голы: 1:0 Отар Китеишвили (46'), 2:0 Хвича Кварацхелия (58'), 3:0 Леван Шенгелия (82'), 4:0 Жорж Микаутадзе (пенальти) (90 + 5') Грузия: Георгий Мамардашвили, Лука Лочошвили, Гурам Кашия, Ираклий Азаров (Леван Шенгелия, 71'), Отар Китеишвили (Ника Квеквескири, 85'), Хвича Кварацхелия (Анзор Меквабишвили, 85'), Георгий Чакветадзе (Зурико Давиташвили, 71'), Буду Зивзивадзе (Жорж Микаутадзе, 59'), Solomon Kvirkvelia, Vladimer Mamuchashvili, Giorgi Kochorashvili Кипр: Йоэль Малль, Янис Кусулос, Хараламбос Кириаку (Харалампос Харалампус, 62'), Антреас Каро, Стелиос Андреу (Минас Антониу, 46'), Димитрис Христофи (Андроникос Какулис, 71'), Григорис Кастанос (Лойзос Лойзу, 70'), Данило Шполярич, Александрос Гогич, Nikolas Ioannou (Андерсон Коррейя, 87'), Hector Kyprianou Предупреждения: Димитрис Христофи (29'), Георгий Чакветадзе (45'), Антреас Каро (48')

    После этой победу у сборной Грузии стало 7 очков. Киприоты пока не имеют набранных баллов.

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