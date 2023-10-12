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    Англия U21 уничтожила на своем поле сербов

    Англия U21 — Сербия U21: счет матча 9:1 (3:1), обзор голов

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Сербии
    В матче группы F отбора на молодежный Евро Англия U21 разгромила на своем поле Сербию U21 с неприличным счетом 9:1.

    Харви Эллиотт
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    Харви Эллиотт

    Сербы первыми открыли счет на 29-й минуте усилиями Владимира Лучича, но затем получили девять мячей в свои ворота.

    Дублями отметились Ноди Мадуэке, Харви Эллиотт, Джейден Филоген, по голу на счету Лиама Делапа и Джонотана Роуи. Еще один мяч был забит в результате автогола.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
    Англия U21 — Сербия U21 9:1
    Голы: 0:1 Владимир Лучич (27'), 1:1 Jaden Philogene-Bidace (38'), 2:1 Лиам Дилап (42'), 3:1 Харви Эллиотт (45 + 7'), 4:1 Чуквунонсо Мадуэке (53'), 5:1 Чуквунонсо Мадуэке (59'), 6:1 Jaden Philogene-Bidace (63'), 7:1 Лука Суботич (автогол) (87'), 8:1 Джон Роуи (89'), 9:1 Харви Эллиотт (90 + 1')

    Сборная Англии лидирует в группе F с Украиной, у них по шесть очков после двух туров. У Сербии осталось три очка.

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