В матче группы F отбора на молодежный Евроразгромила на своем полес неприличным счетом 9:1.

Сербы первыми открыли счет на 29-й минуте усилиями Владимира Лучича, но затем получили девять мячей в свои ворота.

Дублями отметились Ноди Мадуэке, Харви Эллиотт, Джейден Филоген, по голу на счету Лиама Делапа и Джонотана Роуи. Еще один мяч был забит в результате автогола.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F Англия U21 — Сербия U21 9:1 Голы: 0:1 Владимир Лучич (27'), 1:1 Jaden Philogene-Bidace (38'), 2:1 Лиам Дилап (42'), 3:1 Харви Эллиотт (45 + 7'), 4:1 Чуквунонсо Мадуэке (53'), 5:1 Чуквунонсо Мадуэке (59'), 6:1 Jaden Philogene-Bidace (63'), 7:1 Лука Суботич (автогол) (87'), 8:1 Джон Роуи (89'), 9:1 Харви Эллиотт (90 + 1')

Сборная Англии лидирует в группе F с Украиной, у них по шесть очков после двух туров. У Сербии осталось три очка.