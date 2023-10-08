начнут матч в 17:00 в очередном туре ФНЛ, 08.10.2023.

Последний матч между собой: КамАЗ — Волгарь 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Волгарь» — «КамАЗ». Коэффициент ставки — 2.24.

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