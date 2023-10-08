«Волгарь» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Волгарь» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Астраханцы пока явно стоят на вылет. Последнее место при шести набранных очках явно дисгармонирует с первоначальными целями клуба.

Причем «Волгарь» остается единственным представителем дивизиона, еще не познавшим радости победы. Да и 18 пропущенных голов — явно многовато.

В предыдущем туре первенства «Волгарь» снова остался без победы. Команда расписала мировую с новороссийским «Черноморцем» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

А вот с атакой у команды не все так печально. В 12 матчах астраханцы забили 9 мячей, так что есть перспектива выбраться со дна.

«Волгарь» наверняка будет активно атаковать. Пора бы астраханцам добыть первую викторию, да и соперник не выглядит непопедимым.

КАМАЗ

Эта команда привычно обитает в районе экватора таблицы. КАМАЗ на данный момент находится на 11 месте.

Причем проблемы с реализацией тянутся с минувшего сезона. В 12 поединках лиги челнинцы забили всего 8 мячей.

Минувший тур не принес КАМАЗу очков. На выезде челнинцы минимально уступили набирающей ход «Родине».

Зато до того команда Владимира Клонцака добыла две победы подряд. Причем «Ленинградец» и «Торпедо» были обыграны минимально.

И уж точно КАМАЗ будет стремиться разжиться очками. Челнинцы неплохо обороняются и выходят в контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.24.

На викторию КАМАЗа дают — 3.20, ничья оценена — в 3.18.

Астраханцам пора выигрывать , да и соперник имеет сложности с реализацией голевых моментов.

Наш прогноз — Победа «Волгаря». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.