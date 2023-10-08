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    «Волгарь» наконец-то победит?!

    «Волгарь» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 октября 2023 года

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    «Волгарь»
    «Волгарь» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Волгарь» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Октября 2023 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 17:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Волгарь»

    Астраханцы пока явно стоят на вылет. Последнее место при шести набранных очках явно дисгармонирует с первоначальными целями клуба.

    Причем «Волгарь» остается единственным представителем дивизиона, еще не познавшим радости победы. Да и 18 пропущенных голов — явно многовато.

    В предыдущем туре первенства «Волгарь» снова остался без победы. Команда расписала мировую с новороссийским «Черноморцем» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот с атакой у команды не все так печально. В 12 матчах астраханцы забили 9 мячей, так что есть перспектива выбраться со дна.

    «Волгарь» наверняка будет активно атаковать. Пора бы астраханцам добыть первую викторию, да и соперник не выглядит непопедимым.

    КАМАЗ

    Эта команда привычно обитает в районе экватора таблицы. КАМАЗ на данный момент находится на 11 месте.

    Причем проблемы с реализацией тянутся с минувшего сезона. В 12 поединках лиги челнинцы забили всего 8 мячей.

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    • Минувший тур не принес КАМАЗу очков. На выезде челнинцы минимально уступили набирающей ход «Родине».

    Зато до того команда Владимира Клонцака добыла две победы подряд. Причем «Ленинградец» и «Торпедо» были обыграны минимально.

    И уж точно КАМАЗ будет стремиться разжиться очками. Челнинцы неплохо обороняются и выходят в контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.24.

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    На викторию КАМАЗа дают — 3.20, ничья оценена — в 3.18.

    Астраханцам пора выигрывать, да и соперник имеет сложности с реализацией голевых моментов.

    Наш прогноз — Победа «Волгаря». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

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    «Волгарь» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. «Волгарь» наконец-то победит?!
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