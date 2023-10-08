«Волгарь»
Астраханцы пока явно стоят на вылет. Последнее место при шести набранных очках явно дисгармонирует с первоначальными целями клуба.
Причем «Волгарь» остается единственным представителем дивизиона, еще не познавшим радости победы. Да и 18 пропущенных голов — явно многовато.
В предыдущем туре первенства «Волгарь» снова остался без победы. Команда расписала мировую с новороссийским «Черноморцем» (1:1).
А вот с атакой у команды не все так печально. В 12 матчах астраханцы забили 9 мячей, так что есть перспектива выбраться со дна.
«Волгарь» наверняка будет активно атаковать. Пора бы астраханцам добыть первую викторию, да и соперник не выглядит непопедимым.
КАМАЗ
Эта команда привычно обитает в районе экватора таблицы. КАМАЗ на данный момент находится на 11 месте.
Причем проблемы с реализацией тянутся с минувшего сезона. В 12 поединках лиги челнинцы забили всего 8 мячей.
Минувший тур не принес КАМАЗу очков. На выезде челнинцы минимально уступили набирающей ход «Родине».
Зато до того команда Владимира Клонцака добыла две победы подряд. Причем «Ленинградец» и «Торпедо» были обыграны минимально.
И уж точно КАМАЗ будет стремиться разжиться очками. Челнинцы неплохо обороняются и выходят в контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.24.
На викторию КАМАЗа дают — 3.20, ничья оценена — в 3.18.
Наш прогноз — Победа «Волгаря». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.